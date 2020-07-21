Успешная украинская певица стала гостьей музыкального фестиваля "Славянский базар-2020", который традиционно состоялся в Витебске. Тина Кароль вышла на сцену в пикантной приталенной юбке и выполнила не только свою песню, но и спела на белорусском языке.

Даже несмотря на пандемию коронавируса и тысячи больных в Беларуси организовали художественный фестиваль "Славянский базар-2020", который состоялся без соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Мероприятие, которое продлится до 22 июля, уже собрало сотни зрителей, которые насладились музыкой и украинских артистов. В рамках концерта "С Украиной в сердце" на сцену вышла Тина Кароль, которая показала видео с выступления на личной странице в инстаграме.

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Певица исполнила популярную песню "Перечекати", показав фантастический номер. На сцене появилась гигантская механическая рука, которая поднимала Тину Кароль. Такая конструкция вызвала неоднозначные суждения публики: "Окей, гугл, где можно купить руку, на которой лежала Тина Кароль?". Однако большинство выразили восхищение появлением украинки на фестивале.

Тина Кароль также исполнила композицию "Родны беражок" на белорусском языке. Она спела в дуэте с заслуженной артисткой Беларуси Инной Афанасьевой.

Тина Кароль и Инна Афанасьева – Родны беражок: смотрите видео онлайн

Образ Тины Кароль

Перед зрителями звезда появилась в роскошном блестящем костюме кремового цвета, который подчеркнул ее фигуру. На ней приталенная юбка длины миди с высокой талией и топ с длинными рукавами. На стройных ножках она акцентировала босоножками на высоком каблуке с тонкими цепочками.

Тина Кароль сделала и насыщенный макияж с акцентом на красные губы. Волнистые волосы артистка уложила на одну сторону. На сцене она выглядела безупречно и, похоже, была счастлива снова вернуться к живым выступлениям перед большой публикой.