В этом году 19 июля город Витебск в Беларуси принимал участников Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2020". Среди участников мероприятия была и 18-летняя украинка Элина Иващенко – победительница шоу "Голос. Дети" 3 сезон. Какое место заняла девушка и кто стал победителем конкурса – читайте на LifeStyle 24.

Наибольшую поддержку и слова похвалы от жюри 19 июля на гала-концерте получили представители таких стран, как Беларусь, Босния и Герцеговина, Казахстан, Украина и Литва. Обладателем гран-при по итогам двух дней конкурса стал участник из Беларуси Роман Волознев. Кроме статуэтки и диплома он получил чек на 20 тысяч долларов.

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Следующие три не менее престижные награды за вокальные таланты получили Элина Иващенко из Украины (приз – 15 тысяч долларов), Каролина Линдо из Литвы (10 тысяч долларов) и Ивона Одицки из Боснии и Герцеговины и Хансултан из Казахстана (по 2,5 тысячи долларов). Кроме денежного вознаграждения, украинская певица получила специальный приз президента Беларуси "Славянская надежда". Известно, что Элина Иващенко исполняла знаменитую украинскую песню "Ой, у вишневому саду".

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Что известно об Элине Иващенко? Представительницей от Украины на фестивале в Беларуси стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор". Девушка также была участницей Национального отбора Украины на Евровидение-2020, но пройти в финал певице не удалось. Ранее Элина получала украинскую награду "Выбор года-2017" и малый гран-при на Всеукраинском фестивале "Черноморские игры-2018".



Что касается детства и юности звезды, то Элина Иващенко родилась в 2002 году на Киевщине в городе Бровары. Она является сиротой, поэтому с детства ее воспитывали бабушка с дедушкой. Девушка училась в Броварской музыкальной школе и Киевском институте музыки имени Глиэра Рейнгольда Морицевича. Девушка неоднократно выступала на одной сцене с известными украинскими исполнителями и записывала песни. Одна из таких – музыка и саундтрек к одному из украинских фильмов в сотрудничестве с композитором Русланом Квинтой.

В рамках "Славянского базара 2020", который проходит с 13 по 22 июля, также был проведен концерт под названием "С Украиной в сердце". На нем в качестве звездных гостей выступили такие украинские исполнители, как группа KAZKA, Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Таисия Повалий, Владимир Данилец и Владимир Мойсенко, квартет "Гетьман", KADI, проект LUIKU и другие. Концерт проходил 18 июля, где собрались сотни зрителей. На "Славянском базаре 2020" в целом также было много посетителей, которые практически не имели на себе масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Добавим, что длительное время в Беларуси не вводили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, так как глава страны Александр Лукашенко не видел серьезной угрозы. Дошло даже до того, что подписали петицию, в которой призвали власть ввести карантин. Сам президент заявлял, что коронавирус в Беларуси преодолен, и хотя борьба еще продолжается, однако о победе с недугом уже можно говорить. Ранее он рассказывал, что преодолеть COVID-19 можно водкой и трактором, а ношение детьми масок в школах называл глупостью. По состоянию на 20 июля количество официально зафиксированных больных в стране составляет 66 тысяч человек.