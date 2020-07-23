Народна артистка України Тіна Кароль відвідала святкову вечірку з нагоди 15-річчя програми "Світське життя". Вона рідко з'являється на публіці разом із сином Веніаміном, проте цього разу зробила виняток. Виконавиця навіть поділилася спільними фото.

Великий концерт з нагоди дня народження "Світського життя" відбувся 16 липня у Ботанічному саду імені Гришка. Тіна Кароль не лише виступила на святі, а й чудово провела час у компанії сина та колег. Яскраві світлини опублікували на її фан-сторінці в інстаграмі.

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11-річний Веніамін навчається у Великій Британії. Через пандемію коронавірусу у світі він перейшов на дистанційне навчання. До початку карантину зіркова матуся встигла забрати сина на батьківщину. Вони разом тривалий час перебували на самоізоляції і раділи, що нарешті можуть побути вдвох. А тепер здійснили спільний публічний вихід.

Образ Тіни Кароль

Артистка зображена на світлинах у чорному штанному костюмі із мінімалістичним принтом та білій блузці. Волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж із червоною помадою на губах. Виконавиця вкотре продемонструвала бездоганний образ, яким зачарувала шанувальників. Вона зуміла показати жіночність та чудовий смак в одязі.

На кадрах Кароль та її нащадок щиро усміхаються. На одному зі знімків Тіна та Веніамін притискаються один до одного лобами. Видно, що між мамою і сином є особливий зв'язок, який ніщо не зможе зруйнувати.



Тіна Кароль із сином Веніаміном / Instagram / @tinakarol_fantina



Тіна Кароль з сином на вечірці "Світського життя" / Instagram / @tinakarol_fantina