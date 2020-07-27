Одна з найуспішніших співачок українського шоу-бізу Тіна Кароль святкує 15-річчя музичної кар'єри. З нагоди ювілею вона записала чуттєве відео для прихильників, на якому прогулювалась Поштовою площею зі стільцем у руках.

На особистій сторінці в інстаграмі Тіна Кароль опублікувала відео, яке присвятила своїх шанувальникам – офіційному фан-клубу Fantina, який вважають одним з найкращих в Україні. Новий рік своєї успішної кар'єри зірка вирішила розпочати зі звернення до відданої аудиторії.

Цікаво Тіна Кароль відвідала світський захід разом із сином: рідкісні сімейні фото

Відео співачка записала в столиці на світанку. Зйомки відбувались поблизу Дніпра та на Поштовій площі. У кадрі Тіна Кароль з'явилась зі стільцем у руках, який тривалий час був незмінним атрибутом її концертних шоу. Під плескіт води та шум ранкового Києва вона подякувала всім прихильникам за любов та привітала з 15 днем народження.

"За ці роки ми прожили не одне життя: з перемогами і втратами, з надією і вірою одне в одного і головне – з наївною любов'ю. Ви закохувались під мої пісні й навіть називали своїх дітей іменем Тіна, набивали тату з текстами пісень і їздили по всім містам концертних турів… Таке безумовне кохання трапляється не з кожним. Всі ці 15 років я співала про свою долю, а так вийшло, що співала про кожного з вас", – зізналась Тіна Кароль.

Образ Тіни Кароль

Вулицями Києва зірка гуляла у білій сукні довжини міді, яку доповнила чорним корсетом. Через ранкову прохолоду вона накинула й довге блідо-рожеве пальто. Стильним аксесуаром стала чорна хустинка з зображенням жовтих пташок. Якщо поблизу Дніпра Тіна Кароль позувала босоніж, то вулицями столиці дефілювала в чорних босоніжках на підборах з ланцюжками.

Нагадаємо, що саме 15 років тому Тіна Кароль відправилась на "Нову хвилю" в місто Юрмала. На міжнародному конкурсі вона виборола друге місце й згодом зняла дебютний кліп на пісню "Выше облаков". Саме ця перемога стала початком її шалено успішної кар'єри на великій сцені.