Вже 6 вересня відбудеться 2 прямий ефір розважального шоу "Танці з зірками 2020". Перед випуском організатори проєкту вирішили розсекретити імена ведучих балкону.

Як відомо, у 2 випуску на паркет вийдуть 12 пар, які поборються за місце у проєкті. Через коронавірус невідомо, чи повернуться на шоу Ольга Фреймут з Іллею Падзиною та Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненком. Водночас в інстаграмі організатори "Танців з зірками 2020" оголосили, що на глядачів чекає поява Євгена Кота і Іванни Онуфрійчук.

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Переможець минулорічного шоу та знаменита ведуча зустрічатимуть учасників після виступу. Підтримка від ведучих балкону не завадить учасникам у 2 випуску, адже, за умовами шоу, вперше одна з пар покине проєкт.

Хто був ведучою балкону у 1 випуску "Танців"

30 серпня 2020 року на телеканалі "1+1" стартував новий сезон розважального шоу "Танці з зірками". Ведучими проєкту стали Тіна Кароль та Юрій Горбунов. А от на балконі всі пари зустрічала Наталія Могилевська, яка, як і в 2019-му, давала змогу учасникам шоу відчути себе переможцями. У прямому ефірі артистка давала потримати свій кубок, який, за її словами, має принести успіх усім.

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Як проходять зйомки в час пандемії

Через пандемію коронавірусу у знімальний процес "Танців з зірками 2020" довелось внести зміни. Так, судді сидять з дистанцією один від одного, а для Григорія Чапкіса, який відзначив 90-річчя, розробили своєрідну прозору кабінку.

Всі гості в залі сидять за своїми столиками в медичних масках. А от Юрій Горбунов та зіркові пари виходять на паркет без обов'язкового аксесуара в час пандемії. Подбали організатори проєкту і про соціальну дистанцію у залі: глядачі сидять групами по 2-3 людини, між якими 1,5 метра.

Наразі відомо, що дві пари перебувають на самоізоляції через коронавірус. Недугу виявили у Ольги Фреймут і Іллі Падзини та Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка.