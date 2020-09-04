Уже 6 сентября состоится 2 прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020". Перед выпуском организаторы проекта решили рассекретить имена ведущих.

Как известно, во 2 выпуске на паркет выйдут 12 пар, которые поборются за место в проекте. Из-за коронавируса неизвестно, вернутся ли на шоу Ольга Фреймут с Ильей Падзиной и Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко. В то же время в Инстаграме организаторы "Танцев со звездами 2020" объявили, что зрителей ждет появление Евгения Кота и Иванны Онуфрийчук.

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Победитель прошлогоднего шоу и знаменитая ведущая будут встречать участников после выступления. Поддержка от ведущих балкона не помешает участникам во 2 выпуске, ведь, по условиям шоу, впервые одна из пар покинет проект.

Кто был ведущей балкона в 1 выпуске "Танцев"

30 августа 2020 года на телеканале "1+1" стартовал новый сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами". Ведущими проекта стали Тина Кароль и Юрий Горбунов. А вот на балконе все пары встречала Наталья Могилевская, которая, как и в 2019-м, давала возможность участникам шоу почувствовать себя победителями. В прямом эфире артистка давала подержать свой кубок, который, по ее словам, должен принести успех всем.

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Как проходят съемки во время пандемии

Из-за пандемии коронавируса в съемочный процесс "Танцев со звездами 2020" пришлось внести изменения. Так, судьи сидят с дистанцией друг от друга, а для Григория Чапкиса, который отметил 90-летие, разработали своеобразную прозрачную кабинку.

Все гости в зале сидят за своими столиками в медицинских масках. А вот Юрий Горбунов и звездные пары выходят на паркет без обязательного аксессуара во время пандемии. Позаботились организаторы проекта и о социальной дистанции в зале: зрители сидят группами по 2-3 человека, между которыми 1,5 метра.

Сейчас известно, что две пары находятся на самоизоляции. Недуг обнаружили у Ольги Фреймут и Ильи Падзины и Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко.