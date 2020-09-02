Українська реп-виконавиця Alyona Alyona порушує чимало побутових проблем, тому цього разу вона вирішила поговорити про сексуальність та жіночу білизну.

Реп-зірка переконана, що жінки часто носять незручну спідню білизну, навіть якщо вона є красивою, повідомляє 24 канал. Це завжди створює дискомфорт та навіть шкодить здоров'ю. Тому виконавиця радить обирати лише якісне та зручне бікіні.

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Мені, як нікому, відома проблема незручної та неякісної білизни. Ми часто не чуємо своє тіло і обираємо щось на перший погляд гарне, але ж зовсім не зручне. Та й взагалі, хто з нас читав, як правильно обрати свою білизну? Я за те, щоб все красиве було максимально зручним,

– висловилась зірка в інстаграмі, примірявши на собі спокусливу білизну українського бренду BraBra.



Сексуальна Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

На ній можна побачити обтягуючі трусики з високою посадкою та чорний бюстгальтер з прозорою тканиною поверх нього. Свій пікантний образ вона завершила прозорим атласним халатиком, а волосся, яке завжди тримає заплетеним, ніжно розпустила. Фанати не очікували таких відвертостей від артистки і були вражені красою Alyona Alyona.