Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поднимает немало бытовых проблем, поэтому в этот раз она решила поговорить о сексуальности и женском белье.

Рэп-звезда убеждена, что женщины часто носят неудобное нижнее белье, даже если оно является красивым, сообщает 24 канал. Это всегда создает дискомфорт и даже вредит здоровью. Поэтому исполнительница советует выбирать только качественное и удобное бикини.

Горячее! В полупрозрачном кроп-топе: Майли Сайрус засветила грудь и тело – эротические фото

Мне, как никому, известна проблема неудобного и некачественного белья. Мы часто не слышим свое тело и выбираем что-то на первый взгляд красивое, но ведь совсем не удобное. Да и вообще, кто из нас читал, как правильно выбрать свое белье? Я за то, чтобы все красивое было максимально удобным,

– высказалась звезда в Инстаграме, примерив на себе соблазнительное белье украинского бренда BraBra.

Сексуальная Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

На ней можно увидеть обтягивающие трусики с высокой посадкой и черный бюстгальтер с прозрачной тканью поверх него. Свой пикантный образ она завершила прозрачным атласным халатиком, а волосы, которые всегда держит заплетенными, нежно распустила. Фанаты не ожидали таких откровений от артистки и были поражены красотой Alyona Alyona.