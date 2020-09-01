Известная американская певица Майли Сайрус никогда не стеснялась своего тела, поэтому она часто радует фанатов откровенными фото. На этот раз Майли позировала в полупрозрачном кроп-топе и стрингах.

Американская певица Майли Сайрус привыкла показывать свое обнаженное тело. Звезда часто щеголяет безупречной фигурой на странице в инстаграме, где за ней следят более 100 миллионов подписчиков.

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На сексуальной фотосъемке Майли позировала на фоне серой стены. Она надела эротический полупрозрачный кроп-топ, сквозь который просвечивала ее обнаженная грудь. Она ее не прикрывала, поэтому видно и соски. Звезда была в одних стрингах, поэтому можно было увидеть ее хрупкую талию и длинные стройные ноги.

Образ певицы дополнял яркий макияж. На глазах были розовые шимерные тени и длинные черные стрелки. На пухлых губах Майли красовалась глянцевая красная помада, которая добавляла фото особой перчинки.

Майли Сайрус в эротическом наряде / Instagram / @mileycyrus

Сайрус не жалела аксессуаров, которые удачно дополняли образ. На шее певицы висела массивная цепь с крестом и другие цепочки и кулоны. Также на руках Майли большое количество браслетов и колец, которые пикантно завершали look.

Откровенная знаменитость взбудоражила сеть и заслуженно получила около трех миллионов лайков на фотографиях.

Майли Сайрус в эротическом наряде / Instagram / @mileycyrus