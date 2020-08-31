47-летняя немецкая модель Хайди Клум не стесняется фотографироваться обнаженной. Звезда имеет безупречную фигуру, которой смело щеголяет перед 7-миллионной аудиторией.

Инстаграм-профиль известной на весь мир модели Хайди Клум переполнен провокационными кадрами. Однако последнее фото на ее странице взбудоражило сеть и шокировало поклонников. На нем модель предстала полностью обнаженной.

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Тело звезды без белья и одежды едва прикрыл прозрачный тюль. Однако интимных зон Хайди Клум прятать не стала. В кадре она засветила соски обнаженной груди. На фоне пальм и океана она развела руки в стороны, показав обольстительную талию и аппетитные бедра. Стоит отметить, что несмотря на свой возраст знаменитость поражает фантастическими формами. Она не скрывала, что во время карантина набрала лишнего, однако до старта съемок шоу "Америка ищет таланты" заметно похудела и привела себя в роскошную форму.

Волосы сексуальная модель собрала сверху, оставив часть распущенными. Автором фото стал муж Хайди Клум – 30-летний немецкий гитарист Том Каулиц, за которого звезда вышла замуж в прошлом году.



Хайди Клум засветила обнаженную грудь / Instagram / @heidiklum