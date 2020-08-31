47-річна німецька модель Гайді Клум не соромиться фотографуватись оголеною. Зірка має бездоганну фігуру, якою сміливо хизується перед 7-мільйонною аудиторією.

Інстаграм-профіль відомої на весь світ моделі Гайді Клум переповнений провокативними кадрами. Однак останнє фото на її сторінці розбурхало мережу й шокувало прихильників. На ньому модель постала повністю оголеною.

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Тіло зірки без білизни й одягу ледь прикрив прозорий тюль. Проте інтимних зон Гайді Клум ховати не стала. У кадрі вона засвітила соски голих грудей. На тлі пальм і океану вона розвела руки в сторони, показавши звабливу талію та апетитні стегна. Варто зазначити, що попри свій вік знаменитість вражає фантастичними формами. Вона не приховувала, що під час карантину набрала зайвого, проте до старту зйомок шоу "Америка має талант" помітно схудла й привела себе в розкішну форму.

Волосся сексуальна модель зібрала зверху, залишивши частину розпущеним. Автором фото став чоловік Гайді Клум – 30-річний німецький гітарист Том Кауліц, з яким зірка одружилась минулого року.



Гайді Клум засвітила оголені груди / Instagram / @heidiklum