Відома американська співачка Майлі Сайрус ніколи не соромилась свого тіла, тож вона часто тішить фанатів відвертими фото. Цього разу Майлі позувала в напівпрозорому кроп-топі й стрингах.

Американська співачка Майлі Сайрус звикла показувати своє оголене тіло. Зірка часто хизується бездоганною фігурою на сторінці в інстаграмі, де за нею стежать більше 100 мільйонів підписників.

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На сексуальній фотозйомці Майлі позувала на тлі сірої стіни. Вона вдягнула еротичний напівпрозорий кроп-топ, крізь який просвічувалися її оголені груди. Вона їх не прикривала, тому видно і соски. Зірка була в самих лише стрингах, тому можна було побачити її тендітну талію і довгі стрункі ноги.

Образ співачки неабияк доповнював яскравий макіяж. На очах були рожеві шимерні тіні й довгі чорні стрілки. На пухлих губах Майлі красувалась глянцева червона помада, що додавала фото особливої перчинки.



Майлі Сайрус в еротичному вбранні / Instagram / @mileycyrus

Сайрус не шкодувала аксесуарів, які вдало доповнювали образ. На шиї співачки висів масивний ланцюг з хрестом та інші ланцюжки й кулони. Також на руках Майлі велика кількість браслетів та каблучок, які пікантно завершували look.

Відверта знаменитість розбурхала мережу й заслужено отримала близько трьох мільйонів вподобань на світлинах.

Майлі Сайрус в еротичному вбранні / Instagram / @mileycyrus