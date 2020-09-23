Колишня дружина Тома Круза та актриса Кеті Голмс розпочала нові стосунки з відомим шеф-кухарем з Нью-Йорка Еміліо Вітоло. Спочатку їх лише бачили на побаченнях, а тепер пара відкрито демонструє свої стосунки на публіці.

Нові знімки потрапили в мережу цими днями, коли 41-річна Кеті і 33-річний Еміліо гуляли по осінньому Нью-Йорку, тримаючись за руки. І хоча їхні обличчя були прикриті захисними масками, пильні папараці все ж зрозуміли, що це вони.

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Пара миловидно усміхалась одне одному та захоплено розмовляла про щось. Кеті Голмс для прогулянки в районі Сохо, де працює її коханий, одягнула стильний look: сині джинси, чорна футболка та синє пальто, а от Еміліо одягнув total сірий образ, що складався із джинсів, футболки поло, пальта і кашкета.



Кеті Голмс та Еміліо Вітоло на прогулянці в Нью-Йорку / Фото Getty Images

А за кілька днів до цієї прогулянки закохані теж засвітились на вулиці і не приховували своїх почуттів.

Варто додати, що перші чутки про стосунки пари з'явились на початку вересня. Тоді ж фотографи вперше зафіксували пару за поцілунками на побаченні. Самі закохані нічого не коментували, але тепер зрозуміло, що зараз вони абсолютно щасливі разом. Ймовірно, вони познайомились у ресторані, в якому працює Вітоло, адже туди часто навідуються такі зірки, як Джастін Бібер, Бредлі Купер, Ріанна, Джо Джонас та інші. З останнім Еміліо особливо товаришує.

Нагадаємо, що після шлюбу та розлучення з Томом Крузом у 2013 році Кеті Голмс таємно почала зустрічатись зі співаком Джеймі Фоксом і у 2018 навіть отримала пропозицію одруження, але минулоріч пара порвала всі стосунки. ЗМІ повідомляли, що причиною цьому стали постійні побачення та флірт актора з іншими жінками, які їй набридло терпіти.