Американська актриса Кеті Голмс, яка лише рік тому завершила роман з Джеймі Фоксом, дала привід для нових чуток. За інформацією західних ЗМІ, зараз у неї стосунки з відомим 33-річним шеф-кухарем з Нью-Йорка Еміліо Вітоло.

41-річна акриса вже навіть була на побаченні з чоловіком, повідомляє видання TMZ. На знімках, які зробили папараці, пара сидить за столиком у ресторані району Сохо та мило усміхається під час розмови. Очевидці також розповіли, що чоловік цілував руки жінці.

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А на деяких знімках навіть можна побачити, як пара цілується.

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Невідомо, скільки часу тривають романтичні стосунки в пари, але тепер про них говорить уся преса та Голлівуд. Варто додати, що Еміліо Вітоло працює шефом у престижному ресторані Нью-Йорка Emilio's Ballato.

Що відомо про особисте життя Кеті Голмс?

До шлюбу з Томом Крузом у жінки було чимало романів. Найвідоміші з них – стосунк з Джошуа Джексоном та Крісом Клейном. Вже у 2005 році актриса вперше з'явилась на публіці в компанії Тома Круза. Вже наступного року у квітні у них народилась донька Сурі, а в листопаді вони вирішили одружитись. Втім, після 7 років шлюбу, у 2012, жінка подала на розлучення та вимагала одноосібну опіку над донькою. Офіційне розлучення парі дали швидко – через 2 місяці після подачі заяви.

У 2013 році Кеті Голмс таємно почала зустрічатись зі співаком Джеймі Фоксом і у 2018 навіть отримала пропозицію одруження, але минулоріч пара порвала всі стосунки. ЗМІ повідомляли, що причиною цьому стали постійні побачення та флірт актора з іншими жінками, які їй набридло терпіти.