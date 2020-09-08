Американская актриса Кэти Холмс, которая всего год назад завершила роман с Джейми Фоксом, дала повод для новых слухов. По информации западных СМИ, сейчас у нее отношения с известным 33-летним шеф-поваром из Нью-Йорка Эмилио Витоло.

41-летняя акриса уже даже была на свидании с мужчиной, сообщает издание TMZ. На снимках, которые сделали папарацци, пара сидит за столиком в ресторане района Сохо и мило улыбается во время разговора. Очевидцы также рассказали, что мужчина целовал руки женщине.

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А на некоторых снимках даже можно увидеть, как пара целуется.

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Неизвестно, сколько времени длятся романтические отношения у пары, но теперь о них говорит вся пресса и Голливуд. Стоит добавить, что Эмилио Витоло работает шефом в престижном ресторане Нью-Йорка Emilio's Ballato.

Что известно о личной жизни Кэти Холмс?

До брака с Томом Крузом у женщины было немало романов. Самые известные из них – отношения с Джошуа Джексоном и Крисом Клейном. Уже в 2005 году актриса впервые появилась на публике в компании Тома Круза. В следующем году в апреле у них родилась дочь Сури, а в ноябре они решили пожениться. Впрочем, после 7 лет брака, в 2012, женщина подала на развод и требовала единоличную опеку над дочерью. Официальный развод паре дали быстро – через 2 месяца после подачи заявления.

В 2013 году Кэти Холмс тайно начала встречаться с певцом Джейми Фоксом и в 2018 получила даже предложение женитьбы, но в прошлом году пара порвала все отношения. СМИ сообщали, что причиной этому стали постоянные свидания и флирт актера с другими женщинами, которые ей надоело терпеть.