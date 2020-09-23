Бывшая жена Тома Круза и актриса Кэти Холмс начала новые отношения с известным шеф-поваром из Нью-Йорка Эмилио Витоло. Сначала их только видели на свиданиях, а теперь пара открыто демонстрирует свои отношения на публике.

Новые снимки попали в сеть на днях, когда 41-летняя Кэти и 33-летний Эмилио гуляли по осеннему Нью-Йорке, держась за руки. И хотя их лица были прикрыты защитными масками, бдительные папарацци все же поняли, что это они.

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Пара миловидно улыбалась друг другу и восторженно говорила о чем-то. Кэти Холмс для прогулки в районе Сохо, где работает ее любимый, надела стильный look: синие джинсы, черную футболку и синее пальто, а вот Эмилио надел total серый образ, состоящий из джинсов, футболки поло, пальто и фуражки.



Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке / Фото Getty Images

А за несколько дней до этой прогулки влюбленные тоже засветились на улице и не скрывали своих чувств.

Стоит добавить, что первые слухи об отношениях пары появились в начале сентября. Тогда же фотографы впервые зафиксировали пару с поцелуями на свидании. Сами влюбленные ничего не комментировали, но теперь понятно, что сейчас они абсолютно счастливы вместе. Вероятно, они познакомились в ресторане, в котором работает Витоло, ведь туда часто наведываются такие звезды, как Джастин Бибер, Брэдли Купер, Рианна, Джо Джонас и другие. С последним Эмилио особенно дружит.

Напомним, что после брака и развода с Томом Крузом в 2013 году Кэти Холмс тайно начала встречаться с певцом Джейми Фоксом и в 2018 году даже получила предложение женитьбы, но в прошлом году пара порвала все отношения. СМИ сообщали, что причиной этому стали постоянные свидания и флирт актера с другими женщинами, которые ей надоело терпеть.