Протягом усього дня віряни дотримуються суворого посту аж до появи вечірньої зорі. Що цікаво, назва другого Святого вечора походить від того, що на стіл 5 січня подаються виключно пісні страви, а кутя готується максимально скромно, переважно лише з маком та медом. Крім неї, віряни традиційно смакують пісним борщем, смаженою рибою, варениками з капустою та узваром, пише 24 Канал.

Важливою частиною вечора є перше велике освячення води в храмах. Люди вірять, що вона має цілющу силу, тому її приносять додому, щоб окропити оселю та зберігати протягом року як оберіг.

Не пропустіть Святий вечір перед Водохрещем: головні заборони, прикмети та традиції

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Водохресним Святвечором. Збережіть їх собі, щоб пізніше не витрачати час, і надішліть рідним, колегам і друзям. Подаруйте позитивні емоції 5 січня своїм найближчим.

Другий Святий вечір 2026: картинки-привітання

Привітання з Водохресним Святвечором 2026 / Колаж LifeStyle24

