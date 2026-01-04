Другий Святвечір називають Голодною кутею, оскільки у цей день віряни дотримуються посту і господині готують менше страв, ніж 24 грудня. Увечері родини збираються за святковим столом, передає 24 Канал.
Теж цікаво Їх буде 3: коли в Україні святкують Святвечори
Другий Святвечір: традиції
На другий Святвечір не обов'язково готувати 12 страв. Їх має бути 7, однак у деяких людей на столі стоїть більше, головне, щоб була непарна кількість. Серед страв: кутя, вареники, голубці, борщ, каша, риба та узвар.
5 січня віряни традиційно йдуть до церкви, де освячують воду. Це також роблять 6 січня на Водохреще. На Святвечір родини збираються за святковим столом після появи на небі першої зірки, а перед тим господар окроплює будинок та його мешканців освяченою водою.
Крім того, за традицією перед вечерею п'ють освячену воду, моляться і запалюють свічку. На другий Святвечір, як і на перший, ставлять дідуха на покутті, якого спалюють на Водохреще.
Які є прикмети на другий Святвечір?
- Якщо буде падати сніг, то добре вродять зернові культури.
- Якщо у другий Святвечір піти до лазні, то будете здоровими й красивими.
- Якщо побачите на деревах багато снігу, то чекайте на багатий врожай меду.
- Погода на Масницю буде така ж сама, як на другий Святвечір.
- Якщо на деревах майже не буде снігу, то врожай ягід буде поганий.
- Якщо 5 січня випаде сніг, то протягом усього року буде хороший врожай.