Другий Святвечір називають Голодною кутею, оскільки у цей день віряни дотримуються посту і господині готують менше страв, ніж 24 грудня. Увечері родини збираються за святковим столом, передає 24 Канал.

Теж цікаво Їх буде 3: коли в Україні святкують Святвечори

Другий Святвечір: традиції

На другий Святвечір не обов'язково готувати 12 страв. Їх має бути 7, однак у деяких людей на столі стоїть більше, головне, щоб була непарна кількість. Серед страв: кутя, вареники, голубці, борщ, каша, риба та узвар.

5 січня віряни традиційно йдуть до церкви, де освячують воду. Це також роблять 6 січня на Водохреще. На Святвечір родини збираються за святковим столом після появи на небі першої зірки, а перед тим господар окроплює будинок та його мешканців освяченою водою.

Крім того, за традицією перед вечерею п'ють освячену воду, моляться і запалюють свічку. На другий Святвечір, як і на перший, ставлять дідуха на покутті, якого спалюють на Водохреще.

Які є прикмети на другий Святвечір?