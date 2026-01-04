Второй Сочельник называют Голодной кутьей, поскольку в этот день верующие соблюдают пост и хозяйки готовят меньше блюд, чем 24 декабря. Вечером семьи собираются за праздничным столом, передает 24 Канал.

Тоже интересно Их будет 3: когда в Украине празднуют Сочельники

Второй Святой вечер: традиции

На второй Святой вечер не обязательно готовить 12 блюд. Их должно быть 7, однако у некоторых людей на столе стоит больше, главное, чтобы было нечетное количество. Среди блюд: кутья, вареники, голубцы, борщ, каша, рыба и узвар.

5 января верующие традиционно идут в церковь, где освящают воду. Это также делают 6 января на Крещение. На Святой вечер семьи собираются за праздничным столом после появления на небе первой звезды, а перед тем хозяин окропляет дом и его жителей освященной водой.

Кроме того, по традиции перед ужином пьют освященную воду, молятся и зажигают свечу. На второй Святой вечер, как и на первый, ставят дидуха на покутье, которого сжигают на Крещение.

Какие есть приметы на второй Святой вечер?