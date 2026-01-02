Підготовка до нього супроводжується особливими традиціями та суворими обмеженнями, які допомагають вірянам налаштуватися на урочистий лад. Чи є піст перед другим Святвечором в Україні – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Чи треба дотримуватись посту перед Святвечором напередодні Водохреща?

У 2026 році за новоюліанським календарем другий Святвечір припадає на 5 січня. Згідно з церковним статутом, цей день передбачає дотримання суворого посту.

Протягом усього дня віряни відмовляються від їжі тваринного походження. Так, під забороною перебувають м'ясо, яйця та молочні продукти. Традиційно піст триває до появи першої зорі на вечірньому небі, яка символізує наближення свята.

Тільки після цього родина збирається за святковим столом, на якому обов'язково мають бути лише пісні страви. Окрім куті, яка є головним символом вечора, господині зазвичай готують узвар, пісні голубці, вареники або рибу. Однак загальна кількість страв на Другий Святвечір традиційно є меншою, ніж на Різдво.

Цікаво, що свято отримало назву Богоявлення не просто так. Річ у тім, що, за церковними переказами, саме у 30-річному віці Спаситель прийняв хрещення в річці Йордані. Обряд здійснив Іван Предтеча, після чого на землю у вигляді голуба зійшов Святий Дух, а голос із небес проголосив Ісуса Сином Божим. Саме тому свято отримало назву Богоявлення.

Які ще традиції другого Святвечора напередодні Водохреща?