Україна вже кілька років живе за новим церковним стилем, тому багато українців досі звіряють дати, аби вчасно відвідати службу та підготувати традиційну вечерю. Коли саме у 2026 році відбудеться Водохреще та які особливості святкування цього дня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну Церкву Україну.

Коли буде Водохреще у 2026 році в Україні?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати багатьох релігійних свят змістилися на 13 днів раніше.

Раніше Водохреще відзначали 19 січня в Україні. Втім, ця дата залишилася в минулому. Тож тепер основні урочистості з нагоди Хрещення Господнього відбуваються на 6 січня.

Саме у цей день віряни відвідують святкові богослужіння у храмах та освячують воду. У народі вірять, що вона набуває цілющих властивостей 6 січня, тому її заведено зберігати вдома протягом усього року.

Коли буде Водохреще у 2026 році / Фото Pinterest

Яка історія Водохреща?