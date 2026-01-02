Україна вже кілька років живе за новим церковним стилем, тому багато українців досі звіряють дати, аби вчасно відвідати службу та підготувати традиційну вечерю. Коли саме у 2026 році відбудеться Водохреще та які особливості святкування цього дня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну Церкву Україну.
Коли буде Водохреще у 2026 році в Україні?
У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати багатьох релігійних свят змістилися на 13 днів раніше.
Раніше Водохреще відзначали 19 січня в Україні. Втім, ця дата залишилася в минулому. Тож тепер основні урочистості з нагоди Хрещення Господнього відбуваються на 6 січня.
Саме у цей день віряни відвідують святкові богослужіння у храмах та освячують воду. У народі вірять, що вона набуває цілющих властивостей 6 січня, тому її заведено зберігати вдома протягом усього року.
Коли буде Водохреще у 2026 році / Фото Pinterest
Яка історія Водохреща?
- В основі свята лежить подія, що відбулася понад дві тисячі років тому. Тоді 30-річний Спаситель прийшов до річки Йордан, аби прийняти хрещення від рук Івана Предтечі.
- За церковними переказами, саме в цей момент на Ісуса у вигляді голуба зійшов Святий Дух, а голос Бога-Отця з небес проголосив Христа Своїм Сином.
- Саме завдяки цьому диву свято отримало свою другу назву – Богоявлення, зазначає Православний церковний календар.