В течение всего дня верующие придерживаются строгого поста вплоть до появления вечерней зари. Что интересно, название второго Святого вечера происходит от того, что на стол 18 января подаются исключительно постные блюда, а кутья готовится максимально скромно, преимущественно только с маком и медом. Кроме нее, верующие традиционно смакуют постным борщом, жареной рыбой, варениками с капустой и компотом, пишет 24 Канал.

Важной частью вечера является первое большое освящение воды в храмах. Люди верят, что она имеет целебную силу, поэтому ее приносят домой, чтобы окропить дом и хранить в течение года как оберег.

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Крещенским Святвечером по старому стилю. Сохраните их себе, чтобы позже не тратить время, и отправьте родным, коллегам и друзьям. Подарите положительные эмоции 18 января своим самым близким.

Второй Святой вечер 2026 по старому стилю: картинки-поздравления: картинки-поздравления

Поздравления с Крещенским Святвечером 2026 / Коллаж LifeStyle24

