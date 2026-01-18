Это вечер накануне Богоявления Господня. 24 Канал ссылаясь на сайт "Украинские традиции" рассказывает об известных традициях и приметах, а также главных запретах, о которых стоит знать в этот день.

Смотрите также Какой церковный праздник в воскресенье, 18 января: чью память сегодня чтят верующие

Что нельзя делать на Святой вечер перед Крещением?

Святвечер перед Крещением Господним – это вечер подготовки к главному празднику. В этот день верующие готовятся к святой вечере, а некоторые даже придерживаются однодневного поста, отмечают в ПЦУ. Когда на небе появляется первая звезда, вся семья накрывает праздничный стол и садится к ужину. Важно в этот день придерживаться нескольких правил:

Накануне праздника не следует ссориться, обижать других или конфликтовать, ведь это может испортить не только сам вечер, но и весь следующий год.

Также не рекомендуется заниматься тяжелой домашней работой.

Приготовление стола для сочельника не считается тяжелым трудом, но уборка, шитье, стирка или ремонтные работы лучше оставить на другой день. Этот день – время для молитвы и подготовки к празднику.

Не стоит устраивать громкие гуляния, танцы или пение; разрешается только колядовать, щедровать и проводить венчание дома или у людей.

Кроме того, не рекомендуют брать деньги в долг.

Какие приметы и верования есть на Святой вечер перед Богоявлением?

Также существуют некоторые приметы и верования, в которые люди верят уже годами.

Некоторые говорят, что если в Святвечер увидеть падающую звезду, это признак того, что самая желанная мечта скоро осуществится.

Также считают, что в этот день небо будто открывается, и любая молитва будет услышана. Поэтому, если вы чего-то горячо хотите, важно искренне молиться в этот день.

Некоторые утверждают, что если случайно пролить воду во время святой вечери, год будет щедрым на радости и подарки.

Если же держать деньги в порядке в этот день, это якобы привлечет финансовый успех.

Незамужние девушки верили, что на Святвечер перед Богоявлением Господним можно увидеть своего будущего жениха, при условии, что они искренне постятся и молятся.

Также важно выпить святой воды, особенно если в семье кто-то болеет – это, по поверью, поможет быстрее выздороветь.

Святвечер перед Богоявлением Господним – это еще один повод напомнить себе о важности молитвы, внутренней чистоты и единства с семьей.