Это вечер накануне Богоявления Господня. 24 Канал ссылаясь на сайт "Украинские традиции" рассказывает об известных традициях и приметах, а также главных запретах, о которых стоит знать в этот день.
Смотрите также Какой церковный праздник в воскресенье, 18 января: чью память сегодня чтят верующие
Что нельзя делать на Святой вечер перед Крещением?
Святвечер перед Крещением Господним – это вечер подготовки к главному празднику. В этот день верующие готовятся к святой вечере, а некоторые даже придерживаются однодневного поста, отмечают в ПЦУ. Когда на небе появляется первая звезда, вся семья накрывает праздничный стол и садится к ужину. Важно в этот день придерживаться нескольких правил:
- Накануне праздника не следует ссориться, обижать других или конфликтовать, ведь это может испортить не только сам вечер, но и весь следующий год.
- Также не рекомендуется заниматься тяжелой домашней работой.
- Приготовление стола для сочельника не считается тяжелым трудом, но уборка, шитье, стирка или ремонтные работы лучше оставить на другой день. Этот день – время для молитвы и подготовки к празднику.
- Не стоит устраивать громкие гуляния, танцы или пение; разрешается только колядовать, щедровать и проводить венчание дома или у людей.
- Кроме того, не рекомендуют брать деньги в долг.
Какие приметы и верования есть на Святой вечер перед Богоявлением?
Также существуют некоторые приметы и верования, в которые люди верят уже годами.
- Некоторые говорят, что если в Святвечер увидеть падающую звезду, это признак того, что самая желанная мечта скоро осуществится.
- Также считают, что в этот день небо будто открывается, и любая молитва будет услышана. Поэтому, если вы чего-то горячо хотите, важно искренне молиться в этот день.
- Некоторые утверждают, что если случайно пролить воду во время святой вечери, год будет щедрым на радости и подарки.
- Если же держать деньги в порядке в этот день, это якобы привлечет финансовый успех.
- Незамужние девушки верили, что на Святвечер перед Богоявлением Господним можно увидеть своего будущего жениха, при условии, что они искренне постятся и молятся.
- Также важно выпить святой воды, особенно если в семье кто-то болеет – это, по поверью, поможет быстрее выздороветь.
Святвечер перед Богоявлением Господним – это еще один повод напомнить себе о важности молитвы, внутренней чистоты и единства с семьей.