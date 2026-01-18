В этот день наши предки занимались генеральной уборкой в домах. О Днях ангела и других праздниках 18 января – пишет 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

День памяти святителей Афанасия Великого и Кирилла

Святой Афанасий родился в столице Египта, в семье набожных родителей. Еще с детства он был христианином, поэтому в юном возрасте патриарх Александр взял его в церковный клир. Уже тогда будущий святитель начал защищать православную веру от распространенной арианской ереси, а после смерти своего наставника возглавил епископскую кафедру. Его служение, длившееся более 47 лет, было полно постоянных гонений и лишений. Известно, что Афанасий умер в 387 году, оставив после себя многочисленные произведения в защиту веры, которые советовал читать даже Иоанн Златоуст.

Святой Кирилл также происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Несмотря на изучение светских наук и философии, он больше всего стремился углубить свои знания Священного Писания. В течение шести лет Кирилл пробыл в Нитрийских горах, после чего патриарх Феофил рукоположил его в диаконы и разрешил проповедовать. Впоследствии святого избрали Александрийским патриархом. Святитель писал обличительные письма к императору и Папе и возглавил III Вселенский Собор в Эфесе в 431 году. Именно там Кирилл утвердил правдивое учение о воплощении Сына Божьего. Через 13 лет патриарх отошел в вечность.

Кто празднует День ангела 18 января?

По новоюлианскому календарю, 18 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария и Оксана.

