Люди верят, что именно в это время граница между мирами становится тонкой, а природа окончательно просыпается от зимнего сна. Подробнее о традициях Вальпургиевой ночи – рассказала Britannica.

Как и кто празднует Вальпургиеву ночь?

Самое громкое Вальпургиева ночь празднуют в Германии. Каждый год сюда съезжаются туристы и поклонники мистики, чтобы своими глазами увидеть легендарное место "ведьмских шабашей" – гору Брокен. Люди одевают яркие костюмы демонов и троллей и устраивают зрелищные танцы вокруг огромных костров, чтобы отпугнуть злых духов до утра.

Совершенно иную атмосферу создает скандинавская молодежь, которая считает эту ночь своим главным праздником года. Студенты в Швеции и Финляндии собираются в большие группы, чтобы вместе петь весенние песни в городских парках. В то же время в Финляндии юноши и девушки обязательно одевают фирменные белые шляпы и устраивают массовые пикники. Вместо мистических ритуалов, молодежь выбирает живое общение, игры и традиционный игристый напиток из меда.

Что интересно, в Чехии этот праздник объединяет целые общины. Традиционно на ночь Вальпургиева люди выходят на улицы городов, чтобы вместе соблюсти древний обычай "сожжения ведьм". Горожане мастерят большие соломенные чучела и торжественно сжигают их в огне.

Как отмечают Вальпургиеву ночь в Украине?

Поклонники фольклора и этники в это время вспоминают предания о Лысой горе в Киеве, где, по поверьям, собирались колдуньи со всей страны. Об этом пишет исследователь Валерий Войтович в своем труде "Украинская мифология".

До начала полномасштабного вторжения молодежь использовала эту ночь для поездок на природу или на берега рек, где разжигала первые весенние костры и наслаждалась теплом майской ночи. Кроме того, многие организовывали тематические вечеринки в городах.