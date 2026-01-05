Це вечір напередодні Богоявлення Господнього. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про відомі традиції та прикмети, а також головні заборони, про які варто знати цього дня.

Що не можна робити на Святий вечір перед Водохреща?

Святвечір перед Хрещенням Господнім – це вечір підготовки до головного свята. У цей день віряни готуються до святої вечері, а дехто навіть дотримується одноденного посту. Коли на небі з'являється перша зірка, уся сім'я накриває святковий стіл і сідає до вечері. Важливо в цей день дотримуватися кількох правил:

Напередодні свята не слід сваритися, ображати інших чи конфліктувати, адже це може зіпсувати не лише сам вечір, а й увесь наступний рік.

Також не рекомендується займатися важкою домашньою роботою.

Приготування столу для святвечора не вважається важким трудом, але прибирання, шиття, прання чи ремонтні роботи краще залишити на інший день. Цей день – час для молитви та підготовки до свята.

Не варто влаштовувати гучні гуляння, танці чи співи; дозволяється лише колядувати, щедрувати та проводити вінчання вдома чи у людей.

Крім того, не рекомендують брати гроші в борг.

Які прикмети та вірування є на Святий вечір перед Богоявленням?

Також існують деякі прикмети та вірування, у які люди вірять уже роками.

Дехто каже, що якщо на Святвечір побачити падаючу зірку, це ознака того, що найбажаніша мрія скоро здійсниться.

Також вважають, що в цей день небо ніби відкривається, і будь-яка молитва буде почута. Тож, якщо ви чогось палко прагнете, важливо щиро молитися у цей день.

Дехто стверджує, що якщо випадково пролити воду під час святої вечері, рік буде щедрим на радості та подарунки.

Якщо ж тримати гроші в порядку в цей день, це нібито приверне фінансовий успіх.

Незаміжні дівчата вірили, що на Святвечір перед Богоявленням Господнім можна побачити свого майбутнього нареченого, за умови, що вони щиро постять і моляться.

Також важливо випити свяченої води, особливо якщо в родині хтось хворіє – це, за повір'ям, допоможе швидше одужати.

Святвечір перед Богоявленням Господнім – це ще один привід нагадати собі про важливість молитви, внутрішньої чистоти та єдності з родиною.