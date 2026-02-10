Детальніше про найколоритніші прізвища в Україні, які мають козацьке коріння – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Не пропустіть У вашому роду були чаклуни й ворожки: 13 прізвищ, які вказують на містичне коріння

Які українські прізвища походять від козаків?

Абсолютним лідером у цьому списку стало прізвище Шульга. Сьогодні в Україні налічується аж 19 789 носіїв цього родового імені. За часів Козаччини так називали людей, які вміли писати лівою рукою. У бою такий воїн мав перевагу несподіванки, тому це прізвисько було шанованим і згодом трансформувалося у поширене родове ім'я.

Водночас прізвище Гармаш має також військове коріння. Його носять 6359 громадян. Що цікаво, люди з таким прізвищем вважалися артилерійською елітою козацького війська.

Цікаво також простежити, як формувалися прізвища від військових звань. Найбільш поширеною формою стало прізвище Солдатенко – наразі відомо про 3361 його носія в Україні. Закінчення -енко вказує на те, що перші власники цього прізвища були синами солдата.

Що цікаво, родове ім'я Солдат зустрічається значно рідше, нині його мають лише 217 осіб. Ще менше в Україні людей із варіацією Солдан – усього 60 громадян.

Окремої уваги заслуговують прізвища, які сьогодні можна вважати справжньою рідкістю. Наприклад, промовисте прізвище Січовий, що прямо вказує на приналежність предка до Січі, носять лише 99 українців.

До списку найбільш унікальних також увійшли:

Савдак – лише 3 носії;

– лише 3 носії; Сагайдай – згідно з наведеними даними генеалогічного товариства "Рідні", зафіксовано лише 1 власника цього прізвища.

Які ще прізвища прийшли до нас з доби козацтва?