Так, на території України досі проживають сотні нащадків тих, кого колись називали віщунами, знахарями та навіть відьмами. Ці прізвища збереглися крізь віки, хоча ставлення до їхніх носіїв у давнину було суперечливим, розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища належали ворожкам?

Відьмаченко – 6 власників. Це прізвище вказує на сина або нащадка жінки, яку вважали відьмою.

Які ще прізвища свідчать про надприродні здібності?