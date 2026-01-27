Так, предки знали, що поведінка тварин, колір неба, звуки в хаті чи навіть стан квашеної капусти можуть попередити про негоду точніше за будь-який сучасний прилад. Про це йдеться на сайті "Українські традиції".

Дивіться також Особливо вірянам: чому категорично не можна вбивати павуків

Які народні прикмети віщують погоду?

Якщо собака лягає просто на сніг, то скоро потеплішає.

Якщо в діжці з капустою поменшало розсолу, то буде мороз, а якщо рідини стало більше – чекайте відлиги.

Якщо дерев'яні двері важко відчиняються, то на вулиці потеплішає.

Якщо в печі вогонь гуде, то надворі скоро стане холодніше.

Якщо віконниці почали рипіти, то незабаром вдарить мороз.

Якщо білки ховаються в одне дупло гуртом, то насувається дуже сильний холод.

Якщо снігурі підлітають близько до хат, то скоро випаде багато снігу.

Якщо ворона ховає дзьоб під крило, то вона відчуває сильне похолодання.

Якщо півень опустив хвіст і волочить його по землі, то піде сніг.

Якщо зайці в лісі не лякаються і підпускають до себе близько, то тепла погода ще триватиме довго.

Якщо вночі зорі дуже яскраві, то буде ясна й морозна погода.

Якщо побачите червоне сонце, то здійметься вітер і завірюха.

Якщо сніг падає твердий, наче крупа, то мороз затягнеться на цілий тиждень.

Якщо дерев'яний паркан став темним, то буде скоро потепління.

Якщо дим з труби не йде вгору, а стелиться донизу, то варто чекати снігопаду, зазначає сайт Dovidka.biz.ua

Народні прикмети, які передбачають погоду / Фото Freepik

Важливо пам'ятати, що народні прикмети не є науково доведеними фактами. Їх створювали наші предки на основі спостережень та власних страхів, щоб пояснити незрозуміле. Тож не слід сприймати їх буквально або боятися наслідків своїх дій. До забобонів слід ставитися з гумором, а не як до вказівок на кожен день.

Народні прикмети, яких дотримувались наші предки