Хтось не мав взуття або власної хати, а дехто – навіть гарного одягу. Детальніше про українські прізвища, які належали бідним людям – розповідає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища давали бідним людям?

  • Босенко – 2488 носіїв, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Це прізвище походить від слова "босий". Воно належало людям, яким не вистачало грошей навіть на взуття.
  • Голик – 2843 власників. Таке родове ім'я утворене від слова "голий", що вказує на серйозні фінансові проблеми.
  • Калюжний – 4181 носій.
  • Нетяга – 405 українців мають таке прізвище.
  • Босак – 1527 носіїв. Це родове ім'я свідчить про відсутність взуття у людини.
  • Бурлака – 7276 носіїв. Таке прізвище давали людям, які не мали власної землі.
  • Гета – 334 представники.
  • Капара – 27 носіїв. Воно походить від слова "капарити", що означає "жити в злиднях".
  • Нужденко – 81 носій. Це прізвище належало людям, які постійно чогось потребували.
  • Гетенко – 8 носіїв. Таке родове ім'я вважається доволі рідкісним в Україні.
  • Голиш – 639 представників в Україні.
  • Голяк – 1527 носіїв. Це родове ім'я також вказує на скрутний майновий стан людини.
  • Дерновий – 454 власники.

Які прізвища вказують на бідність / Фото Freepik

Які ще прізвища вказували на бідність людини?

  • Пустовіт – 5212 носіїв.
  • Біда – 2711 власників.
  • Старченко – 4034 представники.
  • Кубрак – 3354 українці.
  • Торба – 1060 носіїв.
  • Бідняк – 463 власники.
  • Голодний – 250 представників.