Кто-то не имел обуви или собственного дома, а некоторые – даже хорошей одежды. Подробнее об украинских фамилиях, которые принадлежали бедным людям – рассказывает языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".
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Какие украинские фамилии давали бедным людям?
- Босенко – 2488 носителей, по данным генеалогического общества "Родные". Эта фамилия происходит от слова "босой". Она принадлежала людям, которым не хватало денег даже на обувь.
- Голик – 2843 владельцев. Такое родовое имя образовано от слова "голый", что указывает на серьезные финансовые проблемы.
- Калюжный – 4181 носитель.
- Нетяга – 405 украинцев имеют такую фамилию.
- Босак – 1527 носителей. Это родовое имя свидетельствует об отсутствии обуви у человека.
- Бурлака – 7276 носителей. Такую фамилию давали людям, которые не имели собственной земли.
- Гета – 334 представителя.
- Капара – 27 носителей. Она происходит от слова "капарить", что означает "жить в нищете".
- Нужденко – 81 носитель. Эта фамилия принадлежала людям, которые постоянно в чем-то нуждались.
- Гетенко – 8 носителей. Такое родовое имя считается довольно редким в Украине.
- Голиш – 639 представителей в Украине.
- Голяк – 1527 носителей. Это родовое имя также указывает на затруднительное имущественное положение человека.
- Дерновый – 454 владельца.
Какие фамилии указывают на бедность / Фото Magnific
Напомним, что на днях наша редакция рассказывала о фамилиях, указывающих на страдания предков.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости