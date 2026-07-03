Кто-то не имел обуви или собственного дома, а некоторые – даже хорошей одежды. Подробнее об украинских фамилиях, которые принадлежали бедным людям – рассказывает языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

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Какие украинские фамилии давали бедным людям?

Босенко – 2488 носителей, по данным генеалогического общества "Родные". Эта фамилия происходит от слова "босой". Она принадлежала людям, которым не хватало денег даже на обувь.

– 2488 носителей, по данным генеалогического общества "Родные". Эта фамилия происходит от слова "босой". Она принадлежала людям, которым не хватало денег даже на обувь. Голик – 2843 владельцев. Такое родовое имя образовано от слова "голый", что указывает на серьезные финансовые проблемы.

– 2843 владельцев. Такое родовое имя образовано от слова "голый", что указывает на серьезные финансовые проблемы. Калюжный – 4181 носитель.

– 4181 носитель. Нетяга – 405 украинцев имеют такую фамилию.

– 405 украинцев имеют такую фамилию. Босак – 1527 носителей. Это родовое имя свидетельствует об отсутствии обуви у человека.

– 1527 носителей. Это родовое имя свидетельствует об отсутствии обуви у человека. Бурлака – 7276 носителей. Такую фамилию давали людям, которые не имели собственной земли.

– 7276 носителей. Такую фамилию давали людям, которые не имели собственной земли. Гета – 334 представителя.

– 334 представителя. Капара – 27 носителей. Она происходит от слова "капарить", что означает "жить в нищете".

– 27 носителей. Она происходит от слова "капарить", что означает "жить в нищете". Нужденко – 81 носитель. Эта фамилия принадлежала людям, которые постоянно в чем-то нуждались.

– 81 носитель. Эта фамилия принадлежала людям, которые постоянно в чем-то нуждались. Гетенко – 8 носителей. Такое родовое имя считается довольно редким в Украине.

– 8 носителей. Такое родовое имя считается довольно редким в Украине. Голиш – 639 представителей в Украине.

– 639 представителей в Украине. Голяк – 1527 носителей. Это родовое имя также указывает на затруднительное имущественное положение человека.

– 1527 носителей. Это родовое имя также указывает на затруднительное имущественное положение человека. Дерновый – 454 владельца.

Какие фамилии указывают на бедность / Фото Magnific

Напомним, что на днях наша редакция рассказывала о фамилиях, указывающих на страдания предков.