Некоторые украинские фамилии могут многое рассказать о тяжелых испытаниях, которые пришлось пережить их первым носителям. Подробнее об этом пишет генеалогическое общество "Родные".

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Фамилии, указывающие на страдания и испытания

Сейчас в Украине проживает 251 человек с фамилией Терпило. Вполне вероятно, что носителями такого родового имени были невероятно терпеливые люди, которым выпала тяжелая судьба, или же те, кто молча выдерживал все тяжкие жизненные испытания.

Чуть меньше, а именно 178 граждан, носят фамилию Мучак. Свои корни она черпает из слова "мука" или "мучиться". Первыми носителями этой фамилии были люди, которые тяжело трудились на земле или перенесли большие страдания.

Несмотря на то, что фамилия Горецкий звучит благородно и напоминает о горах, её происхождение часто связывают с праславянским словом "горе". Сейчас обладателями этой фамилии являются 991 украинец. Интересно, что в древности так могли называть людей, чья семья пережила большую трагедию.

А вот самой редкой в этом списке оказалась фамилия Страж. В Украине осталось всего 9 её носителей. Хотя первая ассоциация возникает с охранником или стражем, языковеды напоминают о родстве этого слова со словом "страдание".

Фамилии, указывающие на страдания предков / Фото Magnific

Кстати, на днях наша редакция рассказывала, как нельзя называть ребенка, чтобы не испортить ему жизнь.