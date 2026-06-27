Деякі українські прізвища можуть багато розповісти про важкі випробування, які довелося пережити їхнім першим власникам. Детальніше про це – пише генеалогічне товариство "Рідні".

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Прізвища, які вказують на страждання та випробування

Наразі в Україні живе 251 носій прізвища Терпило. Цілком імовірно, що власниками такого родового імені були неймовірно терплячі люди, яким випала важка доля, або ж ті, хто мовчки витримував усі тяжкі життєві випробування.

Трохи менше, а саме 178 громадян, мають прізвище Мучак. Своє коріння воно бере від слова "мука" або "мучитися". Найпершими представниками такого родового імені були люди, які важко працювали на землі або зазнали великих страждань.

Попри те, що прізвище Горецький звучить шляхетно і нагадує про гори, його походження часто пов'язують із праслов'янським словом "горе". Нині власниками цього імені є 991 українець. Цікаво, що в давнину так могли назвати людей, чия родина пережила велику трагедію.

А от найрідкіснішим у цьому списку виявилося прізвище Страж. В Україні залишилося всього 9 його носіїв. Хоча перша асоціація виникає з охоронцем чи вартовим, мовознавці нагадують про спорідненість цього слова зі "стражданням".

Прізвища, які вказують на страждання предків / Фото Magnific

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