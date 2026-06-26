Деякі звичні українські прізвища насправді мають глибоке литовське коріння, що тягнеться ще з епохи, коли наші землі входили до складу Великого князівства Литовського. Доктор географічних наук та академік Петро Масляк на своєму ютуб-каналі детально розібрав історію цих родових імен.

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Українські прізвища, які мають литовське походження

Деякі з цих прізвищ нині перебувають на межі повного зникнення, тоді як інші мають тисячі українців. Наприклад, родове ім'я Чернецький сьогодні є найпопулярнішим серед усього списку – в Україні мешкає 3211 його представників. Трохи відстає від нього Корецький, яке носять 2414 людей. Також доволі часто можна почути прізвища Виговський (1042 українці) та Сапіга (1009 громадян).

Середню позицію за поширеністю посідають такі прізвища, як Заславський (594 носії), Вишневецький (585 людей) та Лукомський (515 громадян). Зустріти у сучасному світі власників родових імен Ружинський (211 людей), Косаківський (147 людей) або Любомирський (104 людини) вже значно складніше, але досі можливо.

Справжніми історичними реліквіями можна назвати прізвище Хоткевич, яке мають лише 24 українці, та Чорторийський – його носіїв в Україні залишилося всього двоє.

Що цікаво, у цьому списку можна побачити найрідкісніші родові імена – Острозький та Сангушко. Обидва прізвища наразі мають лише по одному єдиному носію на всю країну.

Щодо прізвища Нимерович, то тут історія перервалася – в Україні вже не залишилося жодної людини з цим литовським родовим іменем.

Петро Масляк про прізвища, які належали князям: дивіться відео онлайн

До речі, нещодавно наша редакція розповідала, які прізвища мають турецьке походження.