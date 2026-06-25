24 Канал зібрав добірку рідкісних українських жіночих імен, які вражають своїм звучанням та мають усі шанси стати трендовими у 2026 році. Цей матеріал знадобиться майбутнім батькам, які очікують на появу доньки.

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Забуті українські жіночі імена

Парасковія

Ім'я Парасковія має давньогрецьке походження та означає "очікування" або "переддень свята". Його представниці прагнуть досягти успіху, тому постійно займаються саморозвитком. Такі жінки надихають інших своїми мріями та прагненнями.

Маруня

Це ім'я утворене від чоловічого – Марун, яке перекладається з перської мови як "коричневий". На початку XX століття так доволі часто називали дівчат, втім, наразі власниць цього імені налічується дуже мало. Маруні – надійні та спокійні дівчата, на яких завжди можна покластися. Вони доволі ретельно обирають друзів, віддаючи перевагу лише кільком найвідданішим людям.

Одарка

За однією з версій, таке ім'я має давньоперське коріння та трактується як "переможниця". Його власниці – сильні, сміливі й рішучі. Одарки завжди готові боротися за своє щастя. Ці дівчата мають внутрішній стрижень, що дозволяє їм легко очолити будь-яку команду.

Чаруня

Це ім'я має слов'янське походження та означає "та, хто має чари". Наші предки доволі часто так називали своїх дітей, але у сучасному світі цей варіант не є популярним. Водночас значення такого імені пов'язане зі словом "чарівний", тому наділяє своїх носіїв особливими якостями.

Рідкісні жіночі імена / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про жіночі імена, які вказують на залізний характер своїх власниць.