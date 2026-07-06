24 Канал собрал подборку редких украинских женских имен, которые поражают своим звучанием и имеют все шансы стать трендовыми в 2026 году. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления дочери.

Забытые украинские женские имена

Парасковия

Имя Парасковия имеет древнегреческое происхождение и означает "ожидание" или "канун праздника". Его носительницы стремятся к успеху, поэтому постоянно занимаются саморазвитием. Такие женщины вдохновляют окружающих своими мечтами и стремлениями.

Маруня

Это имя образовано от мужского – Марун, которое переводится с персидского языка как "коричневый". В начале XX века так довольно часто называли девушек, однако сейчас обладательниц этого имени насчитывается очень мало. Маруни – надёжные и спокойные девушки, на которых всегда можно положиться. Они довольно тщательно выбирают друзей, отдавая предпочтение лишь нескольким самым преданным людям.

Одарка

По одной из версий, это имя имеет древнеперсидские корни и трактуется как "победительница". Его обладательницы – сильные, смелые и решительные. Одарки всегда готовы бороться за свое счастье. У этих девушек есть внутренний стержень, позволяющий им легко возглавить любую команду.

Чаруня

Это имя имеет славянское происхождение и означает "та, кто обладает магией". Наши предки довольно часто так называли своих детей, но в современном мире этот вариант не пользуется популярностью. В то же время значение этого имени связано со словом "очаровательный", поэтому оно наделяет своих носителей особыми качествами.

Редкие женские имена / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала о женских именах, которые указывают на железный характер своих обладательниц.