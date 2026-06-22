Однак енергетика деяких імен вважається настільки важкою або суперечливою, що дослідники антропоніміки часто радять ставитися до них з обережністю. Детальніше про імена, які через своє значення є непростими для їхніх власників – розповів сайт Як звати.

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Як не можна називати дитину?

Лоліта

Це ім'я має глибоке іспанське коріння і є зменшувальною формою від імені Долорес. У перекладі з латинської мови воно означає "скорбота" або "туга". Лоліти зазвичай ростуть надзвичайно привабливими, емоційними та харизматичними особистостями, які притягують до себе людей. Втім, водночас в їхньому характері часто домінують імпульсивність і внутрішній неспокій. Прагнення до яскравих емоцій та схильність до драматизації можуть призводити до складних, заплутаних стосунків і частих розчарувань, через що їхній життєвий шлях нагадує американські гірки.

Борис

Таке давньослов'янське ім'я трактується як "той, хто бореться за славу" або "борець". Життя Борисів практично ніколи не буває спокійним чи монотонним. Такі чоловіки відзначаються залізною волею, безкомпромісністю, гордістю та впертістю. Бориси часто бачать ворогів або перешкоди навіть там, де їх немає, перетворюючи власне життя на суцільне поле бою. Така постійна внутрішня напруга та небажання йти на компроміси можуть провокувати конфлікти з близькими та призводити до самотності.

Анатолій

Це ім'я прийшло до нас із Давньої Греції та перекладається як "схід сонця" або "східний". Анатолії часто ростуть замкнутими, чутливими і схильними до глибоких роздумів хлопчиками. У дорослому віці ці риси можуть трансформуватися в нерішучість, образу на весь світ або приховану гординю. Головна небезпека для власників цього імені полягає в тому, що вони важко справляються з життєвими кризами та невдачами. Через це Анатолії схильні шукати розраду в ілюзіях або шкідливих звичках.

Кіра

Ім'я Кіра має кілька версій походження, найвідоміша з яких стосується давньогрецького слова, що означає "пані" або "володарка". Кіри – прямолінійні та горді жінки, які надзвичайно вимогливі як до себе, так і до свого оточення. Їм важко забувати чужі помилки та проявляти слабкість чи м'якість. Через цей залізний панцир Кірам буває дуже складно побудувати гармонійні особисті стосунки або знайти щирих друзів.

Нещасливі імена для дитини / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про жіночі імена з важким характером.