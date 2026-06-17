Детальніше про імена, чиє походження буквально змушує їхніх власниць сприймати чужий успіх як особисту образу – розповів сайт Як звати.

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Які імена належать заздрісним жінкам?

Лоліта

Це ім'я має іспанське коріння і походить від зменшувальної форми імені Долорес, що перекладається як "скорбота" або "печаль". Лоліти щиро вважають, що весь світ має крутитися навколо них. Коли такі жінки помічають, що хтось інший отримує більше компліментів, любові чи подарунків долі, їхнє его сильно страждає. Через це власниці такого імені починають заздрити чужому тріумфу, сприймаючи успіх іншої людини як особисту трагедію.

Валерія

Ім'я Валерія має давньоримське походження і перекладається як "сильна" або "здорова". Такі жінки сприймають життя крізь призму постійного суперництва, де кожен навколо – потенційний конкурент. Саме прагнення завжди підтверджувати свій статус "сильної людини" і провокує у них гострі заздрощі. До того ж представниці цього імені не вміють програвати. Так, якщо колега отримує підвищення, а подруга – дорожче авто, то Валерії сприймають це як пряму загрозу власному авторитету.

Рената

Таке ім'я латинського походження має дуже сильне значення – "відроджена". Ренати часто вважають себе особливими жінками, наділеними вищою унікальністю. Втім, саме це відчуття власної винятковості робить таких дівчат схильними до прихованих заздрощів. Стикаючись із реальністю, де "звичайніші" люди досягають успіху швидше й легше, представниці цього імені починають відчувати внутрішню незадоволеність. Ренати заздрять саме легкості чужого життя, якого інші, на їхню думку, не заслуговують так, як вони.

Днями наша редакція розповідала про старовинні українські імена з особливим характером.