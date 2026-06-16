Цей матеріал стане в пригоді майбутнім батькам, які шукають автентичне українське ім'я для своєї дитини. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

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Добірка старовинних імен з особливим характером

Яким – ім'я, яке має єврейське походження та означає "створений Богом". Зазвичай так називають спокійних і розумних чоловіків. Вони можуть бути трохи замкнутими, але надійними у дружбі та сім'ї. Якими легко знаходять спільну мову з незнайомими людьми, якщо їм це потрібно.

– ім'я, яке має єврейське походження та означає "створений Богом". Зазвичай так називають спокійних і розумних чоловіків. Вони можуть бути трохи замкнутими, але надійними у дружбі та сім'ї. Якими легко знаходять спільну мову з незнайомими людьми, якщо їм це потрібно. Кіндрат – за однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "широкоплечий". Кіндрати зазвичай вперті, цілеспрямовані й незалежні. Вони не люблять постійно кудись квапитись, але якщо беруться за справу, то доводять її до кінця. Їм властиві почуття справедливості та відданість своїм принципам.

– за однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "широкоплечий". Кіндрати зазвичай вперті, цілеспрямовані й незалежні. Вони не люблять постійно кудись квапитись, але якщо беруться за справу, то доводять її до кінця. Їм властиві почуття справедливості та відданість своїм принципам. Тимофій – ім'я, яке має грецьке коріння та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків. Такі хлопці зазвичай мають аналітичний склад розуму та рідко діють імпульсивно. Тимофії відзначаються відданістю і відповідальністю.

– ім'я, яке має грецьке коріння та означає "той, хто шанує Бога". У давнину так називали добрих і розсудливих чоловіків. Такі хлопці зазвичай мають аналітичний склад розуму та рідко діють імпульсивно. Тимофії відзначаються відданістю і відповідальністю. Соломія – давньоєврейське ім'я, яке прийшло до нас разом із поширенням християнства, означає "мир" або "спокій". Соломії вміють м'яко згладжувати гострі кути в спілкуванні, але водночас чітко знають свої цілі та впевнено йдуть до них. У характері таких дівчат вдало поєднується душевна ніжність з непохитною стійкістю. Саме вона допомагає власницям цього імені долати будь-які життєві випробування.

– давньоєврейське ім'я, яке прийшло до нас разом із поширенням християнства, означає "мир" або "спокій". Соломії вміють м'яко згладжувати гострі кути в спілкуванні, але водночас чітко знають свої цілі та впевнено йдуть до них. У характері таких дівчат вдало поєднується душевна ніжність з непохитною стійкістю. Саме вона допомагає власницям цього імені долати будь-які життєві випробування. Лукерія – ім'я, яке прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "солодка" або "приваблива". Такі жінки полюбляють створювати комфорт для себе й свого оточення. Лукерії випромінюють доброту й щирість та притягують людей завдяки чесності.

– ім'я, яке прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "солодка" або "приваблива". Такі жінки полюбляють створювати комфорт для себе й свого оточення. Лукерії випромінюють доброту й щирість та притягують людей завдяки чесності. Євстахія – ім'я, яке має давньогрецьке походження та означає "щаслива та стійка". Такі жінки часто справляють гарне враження під час знайомства з ними. Євстахії знають, чого саме хочуть від життя, а тому впевнено будуть йти вперед до мрій.

– ім'я, яке має давньогрецьке походження та означає "щаслива та стійка". Такі жінки часто справляють гарне враження під час знайомства з ними. Євстахії знають, чого саме хочуть від життя, а тому впевнено будуть йти вперед до мрій. Марися – це ім'я трактується "бажана" й "уперта". Його власниці мають сильний характер і невичерпну енергію. Марисі постійно прагнуть реалізувати всі свої мрії, навіть якщо це вимагає подолання численної кількості труднощів. Такі дівчата завжди досягають бажаного, бо дуже впевнені в собі.

Походження українських імен / Фото Magnific

До речі, днями наша редакція розповідала про жіночі імена, які вказують на залізний характер.