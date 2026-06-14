Луцький відділ ДРАЦС поділився з журналістами VSN свіжою статистикою імен, які давали хлопчикам у 2026 році. Про це більше – читайте в нашому матеріалі.

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Рідкісні імена для хлопчиків 2026

Молоді батьки активно відроджують стародавні українські традиції та біблійні сюжети. Завдяки цьому на Волині тепер підростають маленькі Енеї, Гордії та Нестори, а також хлопчики з сильними історичними іменами Маркіян, Демід, Яків та Георгій. Разом із ними у дитячих візочках Луцька дедалі частіше можна побачити маленьких Самуїлів та Соломонів.

Водночас жителі області сміливо запозичують тренди з іноземних культур, намагаючись дати синам милозвучні та міжнародні імена. У свіжих реєстрах ДРАЦСу поряд із традиційними з'явилися доволі незвичні варіанти для України: Ельмір, Лукас, Данієль та Алі.

Така різноманітність лише доводить, що сучасні батьки прагнуть підкреслити індивідуальність своєї дитини ще з перших днів її життя.

Рідкісні чоловічі імена / Фото Magnific

Якими популярними іменами називали хлопчиків у 2026 році?

Для своїх синів мешканці Луцька найчастіше обирали імена: Марк, Давид, Матвій, Ілля, Артем, Максим та Устим.

Популярними також залишаються варіанти: Орест, Олексій, Тимофій, Ян та Ярослав.

Крім цього, у списках часто зустрічаються імена: Роман, Назар, Мирон, Данило, Остап, Даниїл, Лук'ян і Дем'ян.