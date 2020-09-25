Два дні тому, 23 вересня, співачка Світлана Тарабарова народила другу дитину. Зірка не приховує доньку від публіки та фотографується з нею просто в пологовому будинку. Чоловік зірки Олексій Бондар також зворушений появою дівчинки на світ та не випускає крихітку з рук.

Новоспечена матуся Світлана Тарабарова відверто ділиться з шанувальниками деталями особистого життя та після других пологів активно веде інстаграм-профіль. Артистка вже встигла показати донечку майже 600-тисячній аудиторії, а тепер опублікувала відео з малечею та чоловіком.

До теми Світлана Тарабарова народила другу дитину

Нагадаємо, що новонародженій дочці Тарабарова присвятила пісню "Сонечко", прем'єра якої відбулась за день після її появи на світ. Зараз зіркова матуся перебуває в одному з пологових будинків Києва, де її підтримує коханий Олексій Бондар.

Артистка розсекретила, що нова лірична пісня "Сонечко" підкорила не лише прихильників, а й чоловіка. Так, продюсер співачки, одягнений у зелений медичний костюм сидів у кріслі-гойдалці з донечкою на руках і наспівував їй колискову знаменитої мами.

Тато співає донечці у перші хвилини життя пісню, яку ми присвятили їй,

– прокоментувала Світлана Тарабарова.

Варто зазначити, що співачка вже оголосила вагу та зріст дівчинки – 54 сантиметри та 3,56 кілограма. Однак розсекречувати ім'я крихітки наразі не стала. Світлана Тарабарова заінтригувала як пресу, так і велику армію прихильників, які не можуть дочекатися подробиць других пологів.