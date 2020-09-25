Два дня назад, 23 сентября, певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Звезда не скрывает дочь от публики и фотографируется с ней просто в роддоме. Муж звезды Алексей Бондарь также тронут появлением девочки на свет и не выпускает кроху из рук.

Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова откровенно делится с поклонниками деталями личной жизни и после вторых родов активно ведет инстаграм-профиль. Артистка уже успела показать доченьку почти 600-тысячной аудитории, а теперь опубликовала видео с малышами и мужем.

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Напомним, что новорожденной дочери Тарабарова посвятила песню "Солнышко", премьера которой состоялась через день после ее появления на свет. Сейчас звездная мамочка находится в одном из роддомов Киева, где ее поддерживает любимый Алексей Бондарь.

Артистка рассекретила, что новая лирическая песня "Солнышко" покорила не только поклонников, но и мужа. Так, продюсер певицы, одетый в зеленый медицинский костюм, сидел в кресле-качалке с ребенком на руках и напевал ей колыбельную знаменитой мамы.

Папа поет доченьке в первые минуты жизни песню, которую мы посвятили ей,

– прокомментировала Светлана Тарабарова.

Стоит отметить, что певица уже объявила вес и рост девочки – 54 сантиметра и 3,56 килограмма. Однако рассекречивать имя крохи пока не стала. Светлана Тарабарова заинтриговала как прессу, так и большую армию поклонников, которые не могут дождаться подробностей вторых родов.