Американська співачка Леді Гага займається не лише музикою, а й розробкою косметичної продукції та випуском книги.

Як і багато інших знаменитих зірок, окрім музичної індустрії Леді Гага заробляє на життя випуском власної косметичної продукції HAUS LABORATORIES. Щоб продукт краще продавався, співачка вирішила на собі продемонструвати, як нові рум'яна та хайлайтер виглядають на її обличчі. Сяючий макіяж вразив шанувальників, які вже поспішають придбати лімітовані версії косметики, втім, увагу на новій світлині привернуло не лише обличчя артистки, а й її фігура.

До слова Ріанна сексуально презентувала новий косметичний продукт у мереживній білизні: фото

Для реклами косметики Леді Гага обрала сексуальний образ, що складався з білих безшовних трусиків та кроп-топу, що зав'язувався бретельками на грудях. Шкіра зірки була смаглявою, через що чудово контрастувала з її білизною. Своє довге, ледь блакитне та хвилясте волосся зірка зібрала на один бік, розпустивши його, а образ завершила прикрасами на руках. На знімку співачка вкотре продемонструвала свої підтягнуті та спокусливі форми тіла.



Леді Гага у рекламі власного косметичного бренду HAUS LABORATORIES / Instagram / @ladygaga

Раніше американська попзірка публікувала інші знімки з фотосесії, тому LifeStyle 24 пропонує переглянути і їх.