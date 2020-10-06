Стройная и женственная: леди Гага предстала в сексуальной рекламе собственной косметики

Как и многие другие знаменитые звезды, кроме музыкальной индустрии Леди Гага зарабатывает на жизнь выпуском собственной косметической продукции HAUS LABORATORIES. Чтобы продукт лучше продавался, певица решила на себе продемонстрировать, как новые румяна и хайлайтер выглядят на ее лице. Сияющий макияж поразил поклонников, которые уже спешат приобрести лимитированные версии косметики, впрочем, внимание на новой фотографии привлекло не только лицо артистки, но и ее фигура.

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Для рекламы косметики Леди Гага выбрала сексуальный образ, состоящий из белых бесшовных трусиков и кроп-топа, что завязывался бретельками на груди. Кожа звезды была смуглой, из-за чего прекрасно контрастировала с его белизной. Свои длинные, едва голубые и волнистые волосы звезда собрала на один бок, распустив его, а образ завершила украшениями на руках. На снимке певица в очередной раз продемонстрировала свои подтянутые и соблазнительные формы тела.

Леди Гага в рекламе собственного косметического бренда HAUS LABORATORIES / Instagram / @ladygaga

Ранее американская попзвезда публиковала другие снимки с фотосессии, поэтому LifeStyle 24 предлагает просмотреть и их.