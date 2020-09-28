Американская певица и дизайнер Рианна известна не только своими роскошными коллекциями белья, но и косметическими продуктами. Звезда презентовала свой новый очиститель для кожи лица Fenty Skin Start'rs в довольно эротический образ.

32-летняя исполнительница опубликовала в инстаграме новый пост, где появилась в сексуальном образе – нежно-персиковом бюстгальтере из кружева и синей панамке. Ее глаза были прикрыты головным убором, а главный акцент – щеки с косметическим средством ярко выделялись на общем фоне.

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Рианна также удобно уселась, опершись руками на ванну, на которой стояли косметические новинки ее бренда Fenty Beauty. Цена таких очистителей на официальном сайте марки – 75 долларов.

"Просто защищаю свой меланин, пока они пытаются его вывести", – написала Рианна в публикации.

Рианна рекламирует собственную косметическую новинку / Instagram / @badgalriri

Как пользоваться очистителем для лица Fenty Skin Start'rs – смотрите в видеоролике от Рианны.

Добавим, что соблазнительное белье также принадлежит бренду Рианны под названием SAVAGE X FENTY. Новые коллекции каждый раз удивляют и завораживают покупателей, а певица предпочитает сама рекламировать собственные продукты.