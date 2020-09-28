Американська співачка та дизайнерка Ріанна відома не лише своїми розкішними колекціями білизними, а й косметичними продуктами. Зірка презентувала свій новий очищувач для шкіри обличчя Fenty Skin Start'rs у доволі еротичний спосіб.

32-річна виконавиця опублікувала в інстаграмі новий допис, де постала у сексуальному образі – ніжно-персиковому бюстгальтері з мережива та синій панамці. Її очі були прикриті головним убором, а головний акцент – щоки з косметичним засобом яскраво виділялись на загальному тлі.

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Ріанна також зручно умостилась, спершись руками на ванну, на якій стояли косметичні новинки її бренду Fenty Beauty. Ціна таких очищувачів на офіційному сайті марки – 75 доларів.

"Просто захищаю свій меланін, поки вони намагаються його вивести", – написала Ріанна в публікації.



Ріанна рекламує власну косметичну новинку / Instagram / @badgalriri

Як користуватись очищувачем для обличчя Fenty Skin Start'rs – дивіться у відеоролику від Ріанни.

Додамо, що спокуслива білизна також належить бренду Ріанни під назвою SAVAGE X FENTY. Нові колекції щоразу дивують та зачаровують покупців, а співачка віддає перевагу самій рекламувати власні продукти.