Цього року християни східного обряду відзначатимуть Пасху 5 травня. Страсний тиждень триватиме з 29 квітня по 4 травня, пише LifeStyle 24.

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Страсний тиждень: що це таке

У Страсний тиждень люди готуються до святкування Воскресіння Господнього. Зокрема, прибирають у будинку, наводять лад у хліву, печуть паски та готують інші страви до великоднього стола. Не забувають й ходити до храму, адже у такий час це дуже важливо. Також сповідаються та причащаються.

Важливо! Кожен день Страсного тижня має свою назву: Великий понеділок, Великий вівторок, Велика середа, Чистий четвер, Страсна п'ятниця та Велика субота.

Що не можна робити у Страсний тиждень

У Страсний тиждень потрібно дотримуватися певного раціону. У понеділок, вівторок та середу дозволяється суха їжа; у четвер та суботу – гарячі страви, однак без додавання олії; у Страсну п'ятницю не можна їсти нічого, аж поки не винесуть плащаницю, – потім християни вживають хліб та воду.