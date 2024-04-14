Цього року християни східного обряду відзначатимуть Пасху 5 травня. Страсний тиждень триватиме з 29 квітня по 4 травня, пише LifeStyle 24.
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Страсний тиждень: що це таке
У Страсний тиждень люди готуються до святкування Воскресіння Господнього. Зокрема, прибирають у будинку, наводять лад у хліву, печуть паски та готують інші страви до великоднього стола. Не забувають й ходити до храму, адже у такий час це дуже важливо. Також сповідаються та причащаються.
Що не можна робити у Страсний тиждень
У Страсний тиждень потрібно дотримуватися певного раціону. У понеділок, вівторок та середу дозволяється суха їжа; у четвер та суботу – гарячі страви, однак без додавання олії; у Страсну п'ятницю не можна їсти нічого, аж поки не винесуть плащаницю, – потім християни вживають хліб та воду.
- Заборонено гучно розважатися, потрібно присвятити час молитві.
- Не варто справляти весілля та святкувати дні народження.
- Краще відкласти важку фізичну працю. Займіться цим після Великодня.
- Не можна сваритися, лихословити, ображати одне одного, заздрити, злитися, піддаватися поганим звичкам та спокусам.