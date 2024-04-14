В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 5 мая. Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая, пишет LifeStyle 24.
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Страстная неделя: что это такое
В Страстную неделю люди готовятся к празднованию Воскресения Господня. В частности, убирают в доме, наводят порядок в хлеву, пекут куличи и готовят другие блюда к пасхальному столу. Не забывают и ходить в храм, ведь в такое время это очень важно. Также исповедуются и причащаются.
Что нельзя делать в Страстную неделю
В Страстную неделю нужно придерживаться определенного рациона. В понедельник, вторник и среду разрешается сухая пища; в четверг и субботу – горячие блюда, однако без добавления масла; в Страстную пятницу нельзя есть ничего, пока не вынесут плащаницу, – потом христиане употребляют хлеб и воду.
- Запрещено громко развлекаться, нужно посвятить время молитве.
- Не стоит справлять свадьбы и праздновать дни рождения.
- Лучше отложить тяжелый физический труд. Займитесь этим после Пасхи.
- Нельзя ссориться, сквернословить, оскорблять друг друга, завидовать, злиться, поддаваться плохим привычкам и соблазнам.