У православных и греко-католиков праздник еще впереди – 5 мая. По традиции, он приходится на воскресенье, ведь именно в этот день воскрес Иисус Христос. Больше информации расскажет LifeStyle 24.

Актуально Когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье в 2024 году

Пасха 2024: традиции праздника

Перед Пасхой люди придерживаются Великого поста. В 2024 году у христиан восточного обряда он начался 18 марта, а закончится 4 мая. В этот период запрещено употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты, устраивать шумные забавы. Время нужно посвящать духовной жизни.

Последняя неделя поста называется Страстной: верующие придерживаются самых строгих правил, а особенно в Страстную пятницу, ведь именно тогда распяли Сына Божьего. В этот день люди ничего не едят, пока в церкви не вынесут плащаницу. После этого в рацион добавляют воду и хлеб.

Пасха в Украине / Фото Canva

На самую Пасху христиане традиционно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут кулич, яйца, колбасу, масло, хрен и соль. Обычно хозяйки пекут обрядовый хлеб в Чистый четверг. После службы Божьей, семьи собираются за большим праздничным столом. В Украине, кстати, есть интересная традиция – биться писанками. У кого из семьи яйцо не разобьется, тот сильнее.