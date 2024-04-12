У православних та греко-католиків свято ще попереду – 5 травня. За традицією, воно припадає на неділю, адже саме у цей день воскрес Ісус Христос. Більше інформації розкаже LifeStyle 24.

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Великдень 2024: традиції свята

Перед Великоднем люди дотримуються Великого посту. У 2024 році у християн східного обряду він розпочався 18 березня, а закінчиться 4 травня. У цей період заборонено вживати алкоголь, м'ясні та молочні продукти, влаштовувати гучні забави. Час потрібно присвячувати духовному життю.

Останній тиждень посту називається Страсним: віряни дотримуються найсуворіших правил, а особливо у Страсну п'ятницю, адже саме тоді розіп'яли Сина Божого. У цей день люди нічого не їдять, поки у церкві не винесуть плащаницю. Після того у раціон додають воду та хліб.

Великдень в Україні / Фото Canva

На самий Великдень християни традиційно йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, хрін та сіль. Зазвичай господині печуть обрядовий хліб у Чистий четвер. Після служби Божої, сім'ї збираються за великим святковим столом. В Україні, до речі, є цікава традиція – битися писанками. У кого з родини яйце не розіб'ється, той сильніший.